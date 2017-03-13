Андрей Зубков: "На этой стадии любая ошибка может стоить очень дорого"

Форвард "Локомотива" Андрей Зубков выразил уверенность в том, что краснодарцы готовы к встрече с "Уникахой" в полуфинале Кубка Европы. Первый поединок между этими командами состоится в Краснодаре завтра, начало – в 22.00 по московскому времени.

– Мы добрались до той стадии турнира, когда любая ошибка может стоить очень дорого, – цитирует пресс-служба клуба Зубкова. – У нас было достаточно времени для того, чтобы подготовиться к полуфинальной серии с "Уникахой", и мы планируем воспользоваться преимуществом домашней площадки. Но никаких иллюзий относительно испанцев не питаем – понимаем, что они очень серьезный противник, который будет биться до последнего, что и было ими показано в серии с "Баварией". Тренер изучил "Уникаху" и рассказал, как играть против нее, поэтому мы должны быть готовы.