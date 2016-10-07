Андрей Зубков: "Должны в этом сезоне выиграть Еврокубок"

Форвард "Локомотива" Андрей Зубков отметил, что команда должна завоевать Кубок Европы в сезоне-2016/17. "Локомотив" 12 октября в своем стартовом матче первого группового этапа Еврокубка сыграет в гостях с "Олимпией". Соперниками краснодарцев по группе D также будут "Валенсия", "Хапоэль" и "Ульм".

– Для нас сейчас Кубок Европы – самый главный турнир, потому что мы выступаем в нем, – цитирует "Р-Спорт" Зубкова. – Хочешь попасть в Евролигу – выигрывай Кубок Европы. Сейчас Еврокубок не слабее Евролиги, там такие же серьезные соперники. Мы должны в этом сезоне выиграть Еврокубок.

В "Хапоэле" можно выделить только Амаре Стадемайра. Главный же соперник у нас в группе – "Валенсия". Все испанские команды играют в быстрый баскетбол, это очень опасный противник. С "Ульмом" пока не очень знаком, но знаю, что немецкие команды показывают жесткую игру, с этим противником тоже придется непросто.