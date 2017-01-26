Алексей Швед: "Ульм" стал меняться, а "Химки" растерялись"

Защитник "Химок" Алексей Швед после матча 2-го группового турнира Кубка Европы с "Ульмом" (85:84) выразил удовлетворение победой. Баскетболист отдал должное сопернику, который прибавил по ходу встречи. Сам Швед набрал 32 очка в этом поединке.

– Хорошо, что победили, – приводит официальный сайт "Химок" слова Шведа. – В принципе, мы контролировали всю игру и должны были довести дело до конца без всяких спадов, однако соперник стал меняться, а мы, в свою очередь, то ли растерялись, то ли подустали. Тренер на собрании говорил о том же. Есть два типа побед: или ты выигрываешь с большим преимуществом и не переживаешь, или получается такая концовка с парой счастливых моментов для одной команды. Не помню, чтобы я столько набирал за четверть, такого точно не было. Самое главное, что в нужный момент я почувствовал бросок, а ребята отдавали мне передачи и ставили хорошие заслоны. В то же время я промазал два штрафных в концовке, которые должен был забивать. Если бы попал, было бы намного легче.