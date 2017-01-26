03:49 26 января | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Алексей Швед: "Ульм" стал меняться, а "Химки" растерялись"

0
0
0

Защитник "Химок" Алексей Швед после матча 2-го группового турнира Кубка Европы с "Ульмом" (85:84) выразил удовлетворение победой. Баскетболист отдал должное сопернику, который прибавил по ходу встречи. Сам Швед набрал 32 очка в этом поединке.

– Хорошо, что победили, – приводит официальный сайт "Химок" слова Шведа. – В принципе, мы контролировали всю игру и должны были довести дело до конца без всяких спадов, однако соперник стал меняться, а мы, в свою очередь, то ли растерялись, то ли подустали. Тренер на собрании говорил о том же. Есть два типа побед: или ты выигрываешь с большим преимуществом и не переживаешь, или получается такая концовка с парой счастливых моментов для одной команды. Не помню, чтобы я столько набирал за четверть, такого точно не было. Самое главное, что в нужный момент я почувствовал бросок, а ребята отдавали мне передачи и ставили хорошие заслоны. В то же время я промазал два штрафных в концовке, которые должен был забивать. Если бы попал, было бы намного легче.

Дополнительная информация

http://bckhimki.ru/season/report/2017/january/630/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ