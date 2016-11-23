Алексей Швед: "Химки" хотят выйти в топ-16 Еврокубка с первого места в группе"

Защитник "Химок" Алексей Швед после матча группового турнира Еврокубка против "Фуэнлабрады" (96:84) отметил, что подмосковная команда намерена занять первое место в группе. Эта победа стала четвертой для клуба шести матчах.

- Нам нужно было побеждать "Фуэнлабраду", потому что у них тоже было три победы в пяти матчах, а мы намерены выйти в топ-16 с первого места, - приводит "Р-Спорт" слова Шведа. - Вышли с хорошим настроем и провели неплохой матч. В защите, правда, играли не так, как должны, зато нападение было отличное. Сейчас у всех отличное настроение, постараемся выиграть оставшиеся два матча в группе.

Восемь передач получилось отдать, потому что соперник постоянно сдваивался, и партнеры оставались открытыми. Можно было, конечно, мне атаковать через двух-трех человек, но это не очень умно. А так испанцы грязно довольно играли, постоянно цепляли, хватали незаметно.