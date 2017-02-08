31 очко Шведа не спасло "Химки" от поражения в игре с "Баварией"

В матче Кубка Европы "Химки" в овертайме дома проиграли "Баварии" со счетом 74:96. В другом поединке "Нижний Новгород" уступил иерусалимскому "Хапоэлю" – 73:81.
Кубок Европы
Мужчины
TOP 16
Группа G
"НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) – "Хапоэль" (Иерусалим, Израиль) – 73:81 (16:16, 23:20, 12:22, 22:23)
НН: Бойнтон (18), Кейн (18), Вене (14), Зубчич (14).
Х: Элияху (20), Студемайр (19), Джерреллс (15).
Группа F
"ХИМКИ" (Россия) – "Бавария" (Германия) – 74:96 ОТ (16:15, 10:19, 25:19, 21:19, 2:24)
Х: Швед (31).
Б: Клебер (21), Дедович (17), Джонсон (15), Букер (11).
timson
действительно баварское вывезли и команда захлебнулась)))..... вообще Химки не конкуренты в этом году... огромное спасибо пусть скажу Барсе и армейцам и за то что забрали лидеров......имело смысл слить в концовке основного и не позориться в овере)))
00:54
abris
Такое впечатление, что в овертайме Химки всем составом ушли пить пиво и не успели вернуться до окончания. Кто ж тот чудик, наплевавший на команду и забросивший 2-х очковый?
00:08
FINIX
Знатный овертайм
22:21 8 февраля
Andrewxyz
Химки в овере сыграли идотов
21:51 8 февраля