21:42 8 февраля | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

31 очко Шведа не спасло "Химки" от поражения в игре с "Баварией"

0
0
0
4

В матче Кубка Европы "Химки" в овертайме дома проиграли "Баварии" со счетом 74:96. В другом поединке "Нижний Новгород" уступил иерусалимскому "Хапоэлю" – 73:81.

Кубок Европы

Мужчины

TOP 16

Группа G

"НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) – "Хапоэль" (Иерусалим, Израиль) – 73:81 (16:16, 23:20, 12:22, 22:23)

НН: Бойнтон (18), Кейн (18), Вене (14), Зубчич (14).

Х: Элияху (20), Студемайр (19), Джерреллс (15).

Группа F

"ХИМКИ" (Россия) – "Бавария" (Германия) – 74:96 ОТ (16:15, 10:19, 25:19, 21:19, 2:24)

Х: Швед (31).

Б: Клебер (21), Дедович (17), Джонсон (15), Букер (11).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2016-2017/

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

timson

действительно баварское вывезли и команда захлебнулась)))..... вообще Химки не конкуренты в этом году... огромное спасибо пусть скажу Барсе и армейцам и за то что забрали лидеров......имело смысл слить в концовке основного и не позориться в овере)))

00:54

abris

Такое впечатление, что в овертайме Химки всем составом ушли пить пиво и не успели вернуться до окончания. Кто ж тот чудик, наплевавший на команду и забросивший 2-х очковый?

00:08

FINIX

Знатный овертайм

22:21 8 февраля

Andrewxyz

Химки в овере сыграли идотов

21:51 8 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ