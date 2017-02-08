31 очко Шведа не спасло "Химки" от поражения в игре с "Баварией"

В матче Кубка Европы "Химки" в овертайме дома проиграли "Баварии" со счетом 74:96. В другом поединке "Нижний Новгород" уступил иерусалимскому "Хапоэлю" – 73:81.

Кубок Европы

Мужчины

TOP 16

Группа G

"НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) – "Хапоэль" (Иерусалим, Израиль) – 73:81 (16:16, 23:20, 12:22, 22:23)

НН: Бойнтон (18), Кейн (18), Вене (14), Зубчич (14).

Х: Элияху (20), Студемайр (19), Джерреллс (15).

Группа F

"ХИМКИ" (Россия) – "Бавария" (Германия) – 74:96 ОТ (16:15, 10:19, 25:19, 21:19, 2:24)

Х: Швед (31).

Б: Клебер (21), Дедович (17), Джонсон (15), Букер (11).