19 очков Шведа помогли "Химкам" победить "Фуэнлабраду"

В матче группового турнира Кубка Европы "Химки" на своей площадке нанесли поражение "Фуэнлабраде" – 96:84. Самым результативным игроком встречи стал форвард испанского клуба Роландс Смитс, набравший 21 очко. У хозяев 20 баллами отметился Джейкоб Пуллен, еще 19 очков принес Алексей Швед.

Для подмосковной команды эта победа стала четвертой в шести играх. "Химки" идут первыми в группе B. "Фуэнлабрада" идет третьей.

Кубок Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа B

"ХИМКИ" (Россия) – "Фуэнлабрада" (Испания) – 96:84 (27:25, 31:25, 21:18, 17:16)

Х: Пуллен (20), Швед (19 + 8 передач), Тодорович (15 + 9 подборов), Бунгу-Коло (14), Эванс (10).

Ф: Смитс (21), Крус (15), Паунич (10).