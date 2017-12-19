17 очков Карасева помогли "Зениту" обыграть "Ульм" в Еврокубке

В матче группового турнира Кубка Европы "Зенит" на своей площадке одолел "Ульм" – 90:78. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Марко Симонович, набравший 21 очко. Еще 17 очками отметился его одноклубник Сергей Карасев.

Для сине-бело-голубых победа стала пятой в семи играх, команда лидирует в группе D. "Ульм" занимает последнюю, шестую строчку.

Кубок Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Ульм" (Германия) – 90:78 (18:14, 20:22, 22:20, 30:22)

З: Симонович (21), Карасев (17), Гордон (14 + 8 подборов), Рэйнольдс (8 + 13 передач).

У: Фоту (16), Бенимон (15 + 10 подборов), Арангоди (13).