Зоран Тошич: "У России отмечу Шведа, он провел весь турнир на высоком уровне"

Бывший полузащитник футбольного ЦСКА Зоран Тошич в интервью "СЭ" отметил, что лучшим игроком сборной России в матче 1/2 финала Евробаскета против Сербии был Алексей Швед. Также он с пониманием относится к тому, что российская команда много бросала из-за дуги.

– Не показалось, что сборная России бросала слишком много трехочковых?

– Когда проигрываешь и стараешься сравнять счет, то это один из основных ходов. Но если не идет "трешка", то дальше становится только тяжелее.

– Кто, на ваш взгляд, MVP матча?

– Я пока не смотрел, кто набрал больше всех очков. У Сербии выделю Богдановича и Марьяновича, но и остальные очень хорошо провели матч. У России отмечу Шведа, но он провел весь турнир на высоком уровне.

– Марьнович "порвал" Россию?

– Да (смеется). (Андрей СИЗЯКИН)

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