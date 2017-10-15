Женская сборная России проведет матч отбора на чемпионат Европы-2019 с Литвой в Крылатском

Сборная России 15 ноября проведет первый домашний матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2019 года против команды Литвы во дворце спорта "Динамо" в Крылатском, информирует "Р-Спорт".

Сбор национальной команды на базе в Новогорске начнется 6 ноября, по его завершении российские баскетболистки проведут два первых матча квалификации чемпионата Европы-2019: 11 ноября на выезде против команды Албании, 15 ноября – дома с командой Литвы.

Пост главного тренера женской сборную России по баскетболу с 20 сентября занимает немец Олаф Ланге, главный тренер УГМК из Екатеринбурга.