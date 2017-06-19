Женская сборная России обыграла Черногорию и вышла в плей-офф Евробаскета

Женская сборная России в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы победила команду Черногории со счетом 78:54. Подопечные Александра Васина заняли второе место в группе D и в первом раунде плей-офф сыграет с третьей командой группы C. Это может быть Сербия, Словения или Греция.

Первой в группе D стала Бельгия, которая будет ждать своего соперника сразу на стадии четвертьфинала.

Чемпионат Европы

Женщины

Группа D

Черногория – РОССИЯ – 54:78 (18:21, 16:17, 15:19, 5:21)

Ч: Робинсон (17), Перованович (13).

Р: Принс (13), Белякова (11).