Женская сборная России обыграла Черногорию и вышла в 1/8 финала Евробаскета

Женская сборная России в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы победила команду Черногории со счетом 78:54. Подопечные Александра Васина заняли второе место в группе D и сыграют в 1/8 финала турнира с третьей командой группы C. Это может быть Сербия, Словения или Греция.
Первой стала команда Бельгии, которая будет ждать своего соперника сразу на стадии четвертьфинала.
Чемпионат Европы
Женщины
Группа D
Черногория – РОССИЯ – 54:78 (18:21, 16:17, 15:19, 5:21)
Джон....Сильвер
Уже лучше, но жаль, что упустили победу с Бельгией. Теперь придется играть лишний матч. Давайте девчонки, надо прибавлять и брать медали! И хватит постоянно искать глазами палочку-выручалочку Принс. До смешного доходит, стоит одна наша под кольцом - забивай-не-хочу, ищет Принс и дает пас ей, та забивает, конечно, но с более трудной позиции! Смелее надо быть! Удачи нашей сборной!
21:01
ВСЕНАМАЧТУ
СКОКА СТОИТ 4 ЧЕТВЕРТЬ???
20:56