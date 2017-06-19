20:48 | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Женская сборная России обыграла Черногорию и вышла в 1/8 финала Евробаскета

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Женская сборная России в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы победила команду Черногории со счетом 78:54. Подопечные Александра Васина заняли второе место в группе D и сыграют в 1/8 финала турнира с третьей командой группы C. Это может быть Сербия, Словения или Греция.

Первой стала команда Бельгии, которая будет ждать своего соперника сразу на стадии четвертьфинала.

Чемпионат Европы

Женщины

Группа D

Черногория – РОССИЯ – 54:78 (18:21, 16:17, 15:19, 5:21)

 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/women/europechamp/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джон....Сильвер

Уже лучше, но жаль, что упустили победу с Бельгией. Теперь придется играть лишний матч. Давайте девчонки, надо прибавлять и брать медали! И хватит постоянно искать глазами палочку-выручалочку Принс. До смешного доходит, стоит одна наша под кольцом - забивай-не-хочу, ищет Принс и дает пас ей, та забивает, конечно, но с более трудной позиции! Смелее надо быть! Удачи нашей сборной!

21:01

ВСЕНАМАЧТУ

СКОКА СТОИТ 4 ЧЕТВЕРТЬ???

20:56