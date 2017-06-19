Женская сборная России обыграла Черногорию и вышла в 1/8 финала Евробаскета

Женская сборная России в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы победила команду Черногории со счетом 78:54. Подопечные Александра Васина заняли второе место в группе D и сыграют в 1/8 финала турнира с третьей командой группы C. Это может быть Сербия, Словения или Греция.

Первой стала команда Бельгии, которая будет ждать своего соперника сразу на стадии четвертьфинала.

Чемпионат Европы

Женщины

Группа D

Черногория – РОССИЯ – 54:78 (18:21, 16:17, 15:19, 5:21)