17:50 | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Женская сборная России начала чемпионат Европы с победы над Латвией

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Женская сборная России в первом матче на чемпионате Европы в Чехии обыграла Латвию.

Самой результативной в составе россиянок стала Эпифани Принс (19 очков).

Чемпионат Европы

Женщины

Группа D

Латвия - РОССИЯ - 59:71 (17:12, 7:22, 19:19, 16:18)

Р: Принс (19 + 9 подборов + 4 передачи), Вадеева (15 +12 подборов + 4 передачи), Белякова (12).

Группа B

Турция - Словакия - 69:58 (26:18, 19:15, 11:12, 13:13)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/women/europechamp/2017/​

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Джон....Сильвер

Играли так себе. С такой игрой разве что из группы выйти можно. А нам медали нужны - два чемпионата уже без них!

19:03

FINIX

узкий конь-педераст, вы сначала в теме разберитесь, а потом уже на кнопочки нажимайте...

18:57

ozozolio

Таких не банят, такие в почете

18:39

РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ

Ох, марксан.......... Забанят тебя сейчас пожизненно...

18:14

marksan

РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ-ПИДОРАСТ_____ Сиди на унитазе и исходи испражнениями до истощения организма!

18:10

marksan

Вперёд, Россия!

18:09

SPOk

РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ только вот натурализованная среди них только одна - Принц, как и у многих сборных. А Майга результат смешанного брака, но россиянка изначально. А где третья взялась совсем не понятно...

18:07

РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ

С тремя "чёрноягодичными россиянками" в составе ???? Ну,ну...... Стыдновато -- то об ЭТОМ радоваться даже........ А давайте с дамским биатлоном сделаем тоже самое!!!! Пусть афророссиянки будут выстреливать 0 из 20, зато босиком, да по снежкууууууууууууу.... Сказка!!! Все первые места -- наши!!!

18:01