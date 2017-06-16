Женская сборная России начала чемпионат Европы с победы над Латвией

Женская сборная России в первом матче на чемпионате Европы в Чехии обыграла Латвию.

Самой результативной в составе россиянок стала Эпифани Принс (19 очков).

Чемпионат Европы

Женщины

Группа D

Латвия - РОССИЯ - 59:71 (17:12, 7:22, 19:19, 16:18)

Р: Принс (19 + 9 подборов + 4 передачи), Вадеева (15 +12 подборов + 4 передачи), Белякова (12).

Группа B

Турция - Словакия - 69:58 (26:18, 19:15, 11:12, 13:13)