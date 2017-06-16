Женская сборная России начала чемпионат Европы с победы над Латвией

Женская сборная России в первом матче на чемпионате Европы в Чехии обыграла Латвию.
Самой результативной в составе россиянок стала Эпифани Принс (19 очков).
Чемпионат Европы
Женщины
Группа D
Латвия - РОССИЯ - 59:71 (17:12, 7:22, 19:19, 16:18)
Р: Принс (19 + 9 подборов + 4 передачи), Вадеева (15 +12 подборов + 4 передачи), Белякова (12).
Группа B
Турция - Словакия - 69:58 (26:18, 19:15, 11:12, 13:13)
Джон....Сильвер
Играли так себе. С такой игрой разве что из группы выйти можно. А нам медали нужны - два чемпионата уже без них!
19:03
FINIX
узкий конь-педераст, вы сначала в теме разберитесь, а потом уже на кнопочки нажимайте...
18:57
ozozolio
Таких не банят, такие в почете
18:39
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
Ох, марксан.......... Забанят тебя сейчас пожизненно...
18:14
marksan
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ-ПИДОРАСТ_____ Сиди на унитазе и исходи испражнениями до истощения организма!
18:10
marksan
Вперёд, Россия!
18:09
SPOk
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ только вот натурализованная среди них только одна - Принц, как и у многих сборных. А Майга результат смешанного брака, но россиянка изначально. А где третья взялась совсем не понятно...
18:07
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
С тремя "чёрноягодичными россиянками" в составе ???? Ну,ну...... Стыдновато -- то об ЭТОМ радоваться даже........ А давайте с дамским биатлоном сделаем тоже самое!!!! Пусть афророссиянки будут выстреливать 0 из 20, зато босиком, да по снежкууууууууууууу.... Сказка!!! Все первые места -- наши!!!
18:01