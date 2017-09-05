Занис Пейнерс: "Обыграли Россию терпеливо, шаг за шагом, атака за атакой"

Форвард сборной Латвии Занис Пейнерс после победы над командой России рассказал, как удалось добиться результата. По его словам, все дело было в спокойствии и терпении.

- Мы не паниковали и играли так, как просил тренер, - цитирует Пейнерса пресс-служба ФИБА. - Терпеливо, шаг за шагом, атака за атакой. Возможно, в первой половине это и не работало, но мы все равно сохраняли спокойствие. Говорили в перерыве, что все будет нормально. Конечно, ближе к концу встречи хотели создать отрыв в 17-18 очков, чтобы иметь преимущество, если в группе будет равенство очков. Нам в любом случае надо побеждать в следующем матче.