Захар Пашутин: "Результат сборной России на Евробаскете зависит от Шведа, Мозгова и Воронцевича"

Экс-защитник ЦСКА Захар Пашутин отметил, что лидерами сборной России на Евробаскете-2017 будут Алексей Швед, Тимофей Мозгов и Андрей Воронцевич. Турнир стартует сегодня, а россияне свой первый матч против Турции проведут 1 сентября.

- Соперники будут очень плотно опекать Шведа, ставить против него своих лучших защищающихся игроков, - приводят "Известия" слова Пашутина. - Леша уже проходил это в прошедшем сезоне в "Химках" и готов к такой роли. Он практически всегда правильно оценивает ситуацию, отдает хорошие передачи и видит, когда его партнер находится в более выгодной позиции. Тут проблем никаких не возникнет. К тому же, мне кажется, Швед приберег силы к Евробаскету, и именно там покажет все свои самые сильные стороны. Также отмечу Мозгова и Воронцевича. От их игры очень сильно зависит итоговый результат на турнире.