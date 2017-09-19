Воронцевич рассказал о конфликте со Шведом. Кто был не прав?

Форвард сборной России Андрей Воронцевич считает, что в его конфликте с партнером по команде Алексеем Шведом во время матча за третье место на Евробаскете против Испании (85:93) имели место эмоции, которых не должно было быть. Он не стал рассуждать о том, повлияло ли решение главного тренера Сергея Базаревича посадить их на скамейку запасных на медальные перспективы сборной.

- Был момент с передачей Никите Курбанову на его вход, после этого Швед сказал мне: "Чего ты мне совсем мяч не даешь?!" Здесь речь шла об эмоциях, которых быть не должно, , - сказал Воронцевич в эфире программы "Все на "Матч". - Повел ли я себя неправильно? Наверное, но мы проигрывали 16 очков. Подумал, что сборной нужен эмоциональный заряд.

Выиграли ли бы мы медали, если бы тренер оставил нас на площадке? Не хочу говорить в сослагательном наклонении, это неправильно.

Надо понимать, что во второй половине мы делали очень сложную работу, прилагали даже не двойные, а тройные усилия. Отыгрывали "минус 16". Вытаскивали себя из ямы, в которой оказались. И стоит сказать, что все ребята, которые выходили на площадку, даже на пять минут, отдавали все игре. Считаю, что должны были играть все 12 человек. Вшестером-всемером играть постоянно сложно.