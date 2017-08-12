Владислав Трушкин: "Сборной России помогает выигрывать агрессивная защита"

Форвард сборной России Владислав Трушкин после победы над Германией (89:60) в товарищеском матче отметил, что команде помогает выигрывать агрессивная защита. Он также добавил, что было волнительно играть на глазах у своей семьи и земляков.

Отметим, что во встрече Трушкин набрал восемь очков.

– Это командная победа, сначала мы много заигрывали Тимофея Мозгова, немцы стянулись, что дало нам возможности для дальних бросков, – приводит "Р-Спорт" слова Трушкина. – Могу сказать, что выигрывать нам помогает, пусть и не с первых минут, агрессивная защита. Мы терпим, стараемся следовать плану тренера. Играть за сборную и набирать очки в Казани, на глазах у отца, сестры, своих земляков было очень волнительно. Ради таких моментов ты и занимаешься баскетболом.