Владимир Лучич: "Судьи не соответствовали уровню финала Евробаскета"

Баскетболист сборной Сербии Владимир Лучич после финального матча Евробаскета против Словении (85:93) остался недовольным судейством. По его словам, судьи не соответствовали уровню финала чемпоната Европы.

- Судейство в финале? Оно было неприемлимым, - цитирует Blic Лучича. - Судьи не соответствовали уровню такого большого матча. - Конечно, я поздравляю словенцев с победой, но за полторы минуты до конца матча на мне не засчитали фол, который мог позволить нам спасти финал. Я думаю, что это было более чем очевидно.