Владимир Ивлев: "Марьянович – сильно нестандартный игрок, каких сейчас мало"

Центровой сборной России Владимир Ивлев в интервью пресс-службе РФБ отметил, что ему нужно стараться сократить количество фолов в матчах. По словам баскетболиста, он никогда не может быть полностью доволен свой игрой.

– Насколько было тяжело с сербскими гигантами – Кузмичем и Марьяновичем?

– С Кузмичем не очень тяжело. Марьянович – да, сильно нестандартный игрок, каких сейчас мало. Но при этом было пару моментов, когда я мог не получить фол, а сделать перехват. Сыграл чуть-чуть авантюрно, но посчитал, что нужно сделать именно так. В мяч попадал, но немного задевал руку. Однако и забил он не все штрафные. В любом случае, получилось все так, как надо. Раз это принесло результат, значит, все действия были оправданными.

– Он же на вас еще и фол в атаке получил.

– Да, целых два.

– Базаревич хвалил вас после матча с Сербией. Сами-то насколько довольны своей игрой?

– Никогда нельзя быть довольным на 100 процентов. В каких-то моментах можно было сыграть лучше. Те же мячи забрать без фолов. Самое главное, что команда выигрывает. Все остальное вторично.