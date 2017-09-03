Владимир Ивлев: "Марьянович – сильно нестандартный игрок, каких сейчас мало"

Центровой сборной России Владимир Ивлев в интервью пресс-службе РФБ отметил, что ему нужно стараться сократить количество фолов в матчах. По словам баскетболиста, он никогда не может быть полностью доволен свой игрой.
– Насколько было тяжело с сербскими гигантами – Кузмичем и Марьяновичем?
– С Кузмичем не очень тяжело. Марьянович – да, сильно нестандартный игрок, каких сейчас мало. Но при этом было пару моментов, когда я мог не получить фол, а сделать перехват. Сыграл чуть-чуть авантюрно, но посчитал, что нужно сделать именно так. В мяч попадал, но немного задевал руку. Однако и забил он не все штрафные. В любом случае, получилось все так, как надо. Раз это принесло результат, значит, все действия были оправданными.
– Он же на вас еще и фол в атаке получил.
– Да, целых два.
– Базаревич хвалил вас после матча с Сербией. Сами-то насколько довольны своей игрой?
– Никогда нельзя быть довольным на 100 процентов. В каких-то моментах можно было сыграть лучше. Те же мячи забрать без фолов. Самое главное, что команда выигрывает. Все остальное вторично.
Дополнительная информация
http://www.russiabasket.ru/2017/09/03/vladimir-ivlev-o-tom-chto-vyjdu-v-starte-uznal-pered-tem-kak-zazvuchali-gimny/