Виталий Носов: "В плей-офф одних бросков Шведа может и не хватить"

Двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов отметил, что в плей-офф Евробаскета лидерские качества должны проявить другие игроки сборной России, кроме Алексея Шведа. По его словам, россияне раее проиграли Литве из-за того, что соперник хорошо закрыл защитника "Химок". В 1/8 финала чемпионата Европы наша команда может встретиться с Хорватией, Венгрией или Черногорией.

– Венгрия и Черногория – примерно равные по классу соперники, которых мы должны обыгрывать, а вот играть с Хорватией в 1/8 будет тяжело, – приводят "Известия" слова Носова. – В этой команде собраны игроки очень высокого уровня, включая баскетболистов, выступающих в НБА, – Дарио Шарича и Бояна Богдановича. Посмотрим, как все сложится в последнем туре, от нас уже практически ничего не зависит.

Несмотря на поражение от Латвии, я по-прежнему считаю, что нашей команде по силам завоевать медали. По потенциалу игроков, тренера и менеджмента команды. Как мне показалось, с латышами ребята подсели физически, плюс Айнарс Багатскис хорошо выстроил защиту против Шведа, которого очень плотно опекали два игрока. Понятно, что от Шведа в сборной зависит очень многое, но я бы хотел, чтобы кто-то еще из наших ребят продемонстрировал свои снайперские качества. Иначе в матчах плей-офф одних попаданий защитника "Химок" может и не хватить, другие наши лидеры также должны не бояться брать инициативу на себя.