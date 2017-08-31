Виталий Носов: "Россия может не выйти из группы, а может вернуться из Стамбула с медалями"

Двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов отметил, что у сборной России сейчас один из лучших составов с 2012 года. По его словам, команда может добиться успеха на Евробаскете, который стартует сегодня.

– Это самый сильный состав сборной России с 2012 года, – приводят "Известия" слова Носова. – В команде очень хорошая атмосфера, все хотят играть и находятся в оптимальном спортивном возрасте. Возможно, в следующем году такую сборную будет уже не собрать: кто-то откажется, у кого-то будет травма, у кого-то семейные обстоятельства… Да, у нас нет звезд уровня Кириленко, Холдена и Хряпы. Пока нет и побед над сильными соперниками, но я не могу сказать, что наша сборная провалит этот Евробаскет. Думаю, что у нее есть шанс выиграть что-то серьезное. Насколько он велик, я не берусь прогнозировать. Надо верить в ребят. Скажите, кто надеялся, что мы выиграем Евробаскет-2007 или в 1994-м и 1998 годах дойдем до финала чемпионата мира? Пожалуй, только игроки тех сборных.

У нас очень серьезная группа, шансы на выход из нее – 50 на 50. Силу сербов обсуждать даже не стоит, и без Теодосича это одна из самых сильных сборных турнира. Турки играют у себя дома, где им будет обеспечена колоссальная поддержка. У Латвии очень приличный состав во главе со звездой НБА Порзингисом. У Бельгии и Великобритании тоже есть сильные игроки. Мир изменился, сейчас все научились играть в баскетбол, слабых команд на Евробаскете нет. На ЧМ-1992 был всего один представитель НБА, сейчас их около 50. Поэтому все зависит от конкретного дня, состояния игроков, удачи. Повторюсь, мы можем не выйти из группы, а можем вернуться из Стамбула с медалями.