Виталий Мутко: "Сборная играет на Евробаскете в лучших традициях советской школы"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что сборная России играет на чемпионате Европы классно. По его мнению, это свидетельствует о серьезном уровне школы баскетбола в стране.

Напомним, на Евробаскете россияне вышли в 1/4 финала, где сыграют со сборной Греции. Матч состоится 13 сентября.

- Наша команда - настоящая российская команда лучших времен. Как в лучших традициях советской школы, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Вот так сейчас выглядит наша команда. И вне зависимости от того, как она дальше сыграет, она уже показала высокий уровень баскетбола и самоотдачи. Хочется рассчитывать и надеяться на самое лучшее, но и без того парни играют очень здорово и классно. Это говорит о том, что школа у нас есть очень серьезная.

Просто приятно смотреть на наших баскетболистов и волейболистов, когда люди с таким желанием выступают. Удач ребятам.

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