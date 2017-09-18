Виталий Мутко: "Базаревич должен сам решать, остаться в сборной или нет"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко похвалил сборную России за успешное выступление на чемпионате Европы. Россияне заняли на турнире четвертое место, контракт главного тренера Сергея Базаревича истек по окончании турнира. Сам специалист говорил, что еще не знает по поводу своего будущего в команде.

- Тренер должен сам решить, оставаться в команде или нет. Был большой турнир, а это огромная эмоциональная и физическая нагрузка, и, конечно, тренер должен это все осмыслить. Конечно, слово должно быть за ним, - цитирует ТАСС Мутко. - Я думаю, к его работе каких-то вопросов быть не должно: тренер отработал достойно, грамотно руководил командой, видно было, что и климат в команде хороший, и ребята играют.

С одной стороны, сборная в четверке сильнейших команд Европы, это большой и серьезный успех. С другой стороны, как они шли и играли по турниру, то казалось, что можно сделать еще один шаг. В целом команда выступила достойно. Впереди чемпионат мира, Олимпийские игры, и, думаю, на базе этой команды можно спокойно работать и готовиться к этим важным турнирам.