Виталий Фридзон: "Видимо, у Богдановича в концовке сдали нервишечки"

Капитан сборной России Виталий Фридзон заявил, что россияне контролировали игру на протяжении большей части матча группового турнира чемпионата Европы с Сербией (75:72). Также защитник пообещал, что команда отнесется к оставшимся встречам так же серьезно, как и к двум стартовым.

– Матч был тяжелый, очень серьезно к нему готовились, – начал Фридзон. – Тем более у нас было не так много времени после Турции. Считаю, мы на протяжении 35 минут контролировали ход встречи. Когда Богданович в конце бросал штрафные, знали, что он второй будет мазать. А он не попал первый, видимо, нервишечки сдали. Бывает. Но сильный игрок, желаю ему удачи, он этого заслуживает.

Почему не сразу попал в игру Мозгов? Бывают такие моменты, когда ты выходишь, сразу получаешь фолы и не чувствуешь ритм игры. Но те, кто сегодня был на площадке, выкладывались на все сто, и это принесло нам успех.

Давайте не будем загадывать наперед, впереди еще три сложных матча. Будем готовиться к ним так же, как к сыгранным. Мы ехали сюда, понимая, что мы не одни из лидеров. Будем выжимать из себя максимум, делать, что от нас требуют тренеры. (Антон БАБОШИН)

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