Виталий Фридзон: "Сборная Бельгии может наказать за расслабленность"

Капитан сборной России Виталий Фридзон в преддверии матча группового турнира чемпионата Европы с Бельгией подчеркнул, что команда хорошо изучила соперника. По словам защитника, о недооценке бельгийцев не может быть и речи.

– Бельгийцы показывают агрессивный, местами сумасшедший баскетбол. Бросают все – от защитников до "больших", – приводит ТАСС слова Фридзона. – Мы смотрели видео, хорошо их изучили и подошли к игре очень серьезно. Эта команда может наказать за расслабленность, поэтому мы будем с самого начала играть агрессивно, настрой у нас очень серьезный.

После двух побед для нас, по сути, ничего не изменилось. Да, здорово, но мы выиграли обе игры с небольшой разницей. Все в команде понимают, и шапкозакидательства не будет. Мы только вошли во вкус игры, во вкус побед.