Виталий Фридзон: "Италия или Сербия? Мы доказали, что можем обыграть любого"

Капитан сборной России Виталий Фридзон после матча 1/4 финала Евробаскета-2017 против Греции (74:69) отметил, что команда в начале встречи была сонная. Фридзон подчеркнул, что Алексей Швед переломил ход минувшей игры.

– Мы словно сонные были в начале встречи, скованные, – цитирует ТАСС Фридзона. – Леху Шведа плотно держали, но он перестроился и переломил ход игры. Главное, благодаря чему перехватили игру, это игра в защите.

И Италия и Сербия являются сложными соперниками, но мы доказали, что можем обыграть любого.