Виталий Фридзон: "Греция смогла настроиться на плей-офф, нам нужно будет биться за каждый мяч"

Капитан сборной России Виталий Фридзон в преддверии матча 1/4 финала Евробаскета-2017 против Греции отметил, что соперник смог настроиться на плей-офф, не показав мощной игры в группе. Он также добавил, что россиянам нужно продолжать играть в свой баскетбол и биться за каждый мяч.

Напомним, сборная Греции потерпела три поражения в пяти матчах группового турнира, а в 1/8 финала чемпионата Европы победила Литву.

– Греция не показала мощной игры в группе. В команде были разногласия, но они сумели настроиться на плей-офф и продемонстрировать свои лучшие качества, – приводят "Известия" слова Фридзона. – У греков сильная команда, на каждую позицию есть несколько равноценных игроков. У нас было время изучить соперника, знаем все сильные и слабые стороны этой сборной. Нам же нужно продолжать играть в свой баскетбол, быть вместе, биться за каждый мяч. Сделаем все, чтобы пройти дальше.

Матч Греция – Россия пройдет сегодня, 13 августа, и начнется в 18.45 по московскому времени.

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