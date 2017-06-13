Видмер пропустит Евробаскет-2017

Форвард сборной России Татьяна Видмер не поможет команде на чемпионе Европы-2017, который пройдет в Чехии. 31-летняя спортсменка получила травму голеностопа на тренировке перед товарищеским матчем с Грецией.

– Татьяна пропустит Евробаскет-2017 из-за травмы, – цитируют "Известия" главного тренера сборной России Александра Васина. - Для нашей команды это большая потеря. Она очень хотела поехать в Чехию, но, по прогнозам врачей, восстановление Видмер займет около трех недель.

Евробаскет-2017 пройдет с 16 по 27 июня.