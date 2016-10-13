Васин определился с составом сборной России на матчи чемпионата Европы со Швейцарией и Грецией

Главный тренер женской сборной России Александр Васин пригласил 15 игроков на два заключительных матча отборочного турнира чемпионата Европы-2017, информирует пресс-служба РФБ. Национальной команде предстоят две встречи в Курске: 19 ноября - против сборной Швейцарии и 23-го - против Греции. Сборная России соберется на базе в Новогорске 12 ноября.

На сбор приглашены: защитники Елена Беглова, Наталья Жедик, Татьяна Петрушина (все - "Надежда", Оренбург), Елена Кириллова, Ксения Левченко (обе - "Динамо", Курск), Евгения Белякова (УГМК), форварды Татьяна Видмер, Анастасия Логунова (обе - "Динамо", Курск), Жосселина Майга, Людмила Сапова (обе - "Надежда"), Раиса Мусина ("Полковице", Польша), Мария Черепанова (УГМК), центровые Наталья Анойкина ("Надежда"), Мария Вадеева ("Динамо", Курск) и Наталья Виеру (УГМК).

Анойкина, Жедик, Кириллова, Логунова и Петрушина пока не провели в отборочном турнире ни одного матча. На данный момент сборная России, выиграв все четыре встречи, занимает первое место в группе F.