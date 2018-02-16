Вадеева попала в символическую сборную четвертого раунда Чемпионата Европы

Баскетболистка курского "Динамо" и сборной России Мария Вадеева попала в список лучших игроков 4-го раунда квалификационного этапа Чемпионата Европы-2019. Напомним, что россиянки обыграли Албанию – 148:35, а 19-летняя спортсменка набрала 24 очка, сделала 7 подборов и 7 передач.