Украина победила Болгарию в отборе Евробаскета, Косово в первом официальном матче проиграло Словении

Сборная Украины нанесла поражение Болгарии (79:69) в матче отборочного турнира Евробаскета-2017. В другом поединке Белоруссия уступила Эстонии (62:81), а Великобритания – Венгрии (77:96). Команда из Косово, проводившая первый официальный матч в своей истории, с разгромным счетом проиграла Словении – 68:113.

Чемпионат Европы-2017

Мужчины

Отборочный турнир

Группа А

Бельгия – Кипр – 65:46 (16:11, 20:9, 13:14, 16:12)

Группа B

Германия – Дания – 101:74 (25:19, 27:19, 20:19, 29:17)

Голландия – Австрия – 72:75 (20:18, 14:25, 15:14, 23:18)

Группа D

Польша – Португалия – 83:57 (23:14, 12:19, 23:13, 25:11)

Эстония – Белоруссия – 81:62 (18:10, 22:17, 21:15, 20:20)

Группа Е

Словения – Косово – 113:68 (33:19, 31:12, 20:18, 29:19)

Украина – Болгария – 79:69 (17:10, 25:15, 21:22, 16:22)

Группа G

Македония – Люксембург – 89:75 (30:13, 18:15, 21:26, 20:21).

Венгрия – Великобритания – 96:77 (25:22, 28:19, 21:21, 22:15)