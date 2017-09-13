Твиттер РФБ заподозрил кошку в шпионаже в пользу Греции

В официальном Твиттере РФБ появилось фото кошки, сидевшей на трибунах во время тренировки сборной России во вторник. В среду россиянам предстоит сыграть в 1/4 финала Евробаскета с Грецией, и животное заподозрили в шпионаже в пользу соперника.

"Хорошо, сборная Греции, мы поняли, что вы заслали эту прекрасную кошку, чтобы следить за нашей тренировкой. Она раскрыла себя тем, что оставалась на месте все 90 минут", – написали в Твиттере РФБ.

В ответах пользователи пошутили, что греческая федерация не знает о силе Твиттера, так что ответа РФБ ждать не стоит.