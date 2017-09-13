Твиттер РФБ заподозрил кошку в шпионаже в пользу Греции

В официальном Твиттере РФБ появилось фото кошки, сидевшей на трибунах во время тренировки сборной России во вторник. В среду россиянам предстоит сыграть в 1/4 финала Евробаскета с Грецией, и животное заподозрили в шпионаже в пользу соперника.
"Хорошо, сборная Греции, мы поняли, что вы заслали эту прекрасную кошку, чтобы следить за нашей тренировкой. Она раскрыла себя тем, что оставалась на месте все 90 минут", – написали в Твиттере РФБ.
В ответах пользователи пошутили, что греческая федерация не знает о силе Твиттера, так что ответа РФБ ждать не стоит.
OK @HellenicBF, we know you sent this wonderful cat to scout our practice, but she uncovered herself by staying there for 90 min#EuroBasket pic.twitter.com/2si2iPNoFI– РФБ (@russiabasket) 12 сентября 2017 г.