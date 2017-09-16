Тошич будет болеть за сборную России в матче за 3-е место

Бывший полузащитник футбольного ЦСКА Зоран Тошич в интервью "СЭ" признался, что будет болить за сборную России в матче за 3-е место на Евробаскете. Сербский хавбек ждет интересной игры.

– Ваш прогноз на матч Россия – Испания?

– Не сомневаюсь, будет интересная игра. У испанцев, конечно, чумовой состав, но я не знаю, насколько им хватит мотивации в матче за 3-е место. Но медаль – это медаль, и, уверен, игра будет интересной, тем более у России опытные баскетболисты.

– Ваши симпатии в этой игре на чьей стороне?

– Россия! Конечно, Россия. Тут нет других вариантов. (Андрей СИЗЯКИН)

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