19:22 5 августа | Баскетбол — Чемпионат Европы

Тимофей Мозгов: "За последние четыре года у сборной России сейчас сильнейший состав"

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Центровой сборной России Тимофей Мозгов отметил, что сейчас у национальной команды сильнейший состав за четыре года. Он также добавил, что если бы в сборной был Сергей Карасев, это была бы бомба.

– За последние четыре года у сборной России сейчас сильнейший состав, – приводит пресс-служба радио "Зенит" слова Мозгова. – Жаль, что травмирован Сергей Карасев. С ним была бы бомба.

Напомним, что вчера сборная России одержала победу над Финляндией (91:75) в матче Кубка Кондрашина и Белова. Следующую встречу на турнире россияне проведут 6 августа против команды Израиля.

Дополнительная информация

https://twitter.com/radiozenit/status/893841855779147777

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Спринт

Потолок этой, якобы сильнейшей сборной России - 5-6 место на чемпионате Европы. С одним центровым и возрастными игроками стартовой пятерки.

15:20 6 августа