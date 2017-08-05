Тимофей Мозгов: "За последние четыре года у сборной России сейчас сильнейший состав"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов отметил, что сейчас у национальной команды сильнейший состав за четыре года. Он также добавил, что если бы в сборной был Сергей Карасев, это была бы бомба.
– За последние четыре года у сборной России сейчас сильнейший состав, – приводит пресс-служба радио "Зенит" слова Мозгова. – Жаль, что травмирован Сергей Карасев. С ним была бы бомба.
Напомним, что вчера сборная России одержала победу над Финляндией (91:75) в матче Кубка Кондрашина и Белова. Следующую встречу на турнире россияне проведут 6 августа против команды Израиля.
Спринт
Потолок этой, якобы сильнейшей сборной России - 5-6 место на чемпионате Европы. С одним центровым и возрастными игроками стартовой пятерки.
15:20 6 августа