Тимофей Мозгов: "За последние четыре года у сборной России сейчас сильнейший состав"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов отметил, что сейчас у национальной команды сильнейший состав за четыре года. Он также добавил, что если бы в сборной был Сергей Карасев, это была бы бомба.

– За последние четыре года у сборной России сейчас сильнейший состав, – приводит пресс-служба радио "Зенит" слова Мозгова. – Жаль, что травмирован Сергей Карасев. С ним была бы бомба.

Напомним, что вчера сборная России одержала победу над Финляндией (91:75) в матче Кубка Кондрашина и Белова. Следующую встречу на турнире россияне проведут 6 августа против команды Израиля.