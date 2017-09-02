Тимофей Мозгов: "Я не "вошел" в игру в первой половине"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов после матча группового турнира чемпионата Европы против Сербии (75:72) отметил, что "не попал" в игру в первой половине встречи. Мозгов в итоге набрал 11 очков.

- В матче против сборной Сербии у нас далеко не все удалось, не все получилось, они одни из фаворитов, но мы верили, что можно победить, - цитирует ТАСС Мозгова. - Это сильный соперник, но его можно обыгрывать. Я не "вошел" в игру в первой половине, плюс мне дали два спорных фола, и у меня пошла кровь. Во второй половине я успокоился, вошел в ритм и играл уже нормально.