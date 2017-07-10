Тимофей Мозгов: "Тренер "Бруклина" сказал, чтобы я ехал играть за сборную России"

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов отметил, что собирается принять участие в Евробаскете-2017 в составе сборной России. По его словам, не против такого развития событий главный тренер команды Кенни Аткинсон.

— Мои планы не изменились, - приводят "Известия" слова Мозгова. - Я приеду в сборную и буду тренироваться. Интересно, что впервые за семь лет тренер клуба НБА сказал мне: "Конечно, играй за сборную, будет круто". Это необычные и очень приятные ощущения. Обычно игроку рекомендуют не появляться в сборной. Запретить они не могут.