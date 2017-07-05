Тимофей Мозгов: "Сильной стороной сборной России будет нападение"

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов, который намерен сыграть за сборную России на чемпионате Европы, сказал, что команда очень сильна по именам и будет стараться играть в быстрый агрессивный баскетбол. Турнир стартует 31 августа, соперниками россиян в группе станут команды Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии.



– Желание всегда очень важно, это будет одной из главных вещей на чемпионате, – сказал Мозгов. – Но мне кажется, для нашей сборной это никогда не было проблемой. Желания команде не занимать. Результаты у нас были разные, но для болельщиков, к сожалению, немногочисленных, очень важно видеть, что сборная никогда не сдается и работает.



– На что рассчитываете на чемпионате Европы?



– Это выяснится в процессе подготовки. Мне часто задают этот вопрос. По именам игроков, которые приедут в сборную, по их уровню команда очень сильная. Но как их соберут воедино, как поедет эта машина, вот вопрос.



– Главные козыри нынешней сборной России?



– Если мы все правильно сделаем, то сможем играть в быстрый агрессивный баскетбол, хорошо двигать мяч. Думаю, нашей сильной стороной будет нападение, именно командное. Что касается защиты, то у нас полсостава очень хороших личных опекунов. Это может дать нам достаточно большое преимущество, если соперники начнут играть в персональный баскетбол. (Антон БАБОШИН)

Полностью интервью Мозгова - в ближайшее время в "СЭ"