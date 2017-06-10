Тимофей Мозгов: "Сборной России по силам выиграть Евробаскет"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов отметил, что с радостью приедет в национальную команду на Евробаскет-2017. Турнир пройдет с 31 августа по 17 сентября в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии. Россияне на групповом этапе сыграют в Стамбуле.

- В сборную России я приеду как всегда с любовью, - приводит "Р-Спорт" слова Мозгова. - Про мою форму пока рано говорить, еще только через полтора месяца сбор начнется. Считаю, нашей сборной по силам выиграть Евробаскет. Здесь все будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут игроки, все ли будут здоровы. Если будем играть в свой баскетбол, играть, как умеем, то можем победить.