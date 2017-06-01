Тимофей Мозгов: "Первое место на чемпионате Европы не является чем-то нереальным"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов в интервью "Газете.Ru" отметил, что на чемпионате Европы результат сборной России будет зависеть от качества состава. По его словам, можно будет побороться даже за первое место.

– Вы попали в расширенный состав сборной России на Евробаскет-2017. Чего можно ожидать от вашей игры на предстоящем турнире и от всей команды в целом?

– От меня можно ожидать того, что ожидают каждый год: ничего нового делать я не научился, чтобы прямо всех так удивить.

А вот про саму сборную сложно сказать. В прошлом году нас, например, травмы подвели – Швед и Виталий Фрадзон не играли, а это ведь те парни, которые многое решают. Мони тоже не было, кстати.

В целом я считаю, что команда у нас достаточно сильна. И у нас есть желание, а это главное. Так что все будет зависеть от того, что за состав поедет на турнир.

– Какой результат станет для сборной близким к идеальному, если не говорить о совсем уж фантастических сценариях.

– Думаю, даже первое место не является чем-то нереальным, учитывая, что лидеры некоторых команд могут пропустить чемпионат Европы – тот же Тони Паркер, например. И это уравнивает шансы всех соискателей успеха.

Будет, конечно, Испания со своей сильной школой баскетбола, но какого-то по-настоящему огромного барьера между соперниками, по моему мнению, на данный момент уже нет.