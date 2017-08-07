Тимофей Мозгов: "Надеюсь, что Швед будет одним из лучших игроков Евробаскета"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов отметил, что присутствие защитника Алексея Шведа очень важно для команды. Он также добавил, что в сборной отличная атмосфера в преддверии Евробаскета.

Напомним, что российская команда обыграла Финляндию и проиграла Израилю в Кубке Кондрашина и Белова. Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября.

– Все очень круто. В команде отличная атмосфера, все друг друга поддерживают, тренировки проходят в интенсивном темпе, – приводят "Известия" слова Мозгова. – Сильно устаем, но сейчас такой период, надо потерпеть.

Присутствие Алексея Шведа очень важно для сборной. Любой команде нужен такой игрок, как Швед. Во-первых, он хорошо понимает командный баскетбол. Во-вторых, он способен обострить, создать момент для партера и практически в одиночку решить исход любого матча. Надеюсь, что Швед будет одним из лучших игроков Евробаскета.

Жаль, что Сергей Карасев получил травму и пропустит турнир. Безусловно, это потеря для сборной. Желаю ему скорейшего выздоровления. Ему всего 23 года, уверен, что у него еще будет возможность сыграть на крупном турнире.