Тимофей Мозгов: "Мы спешили и сломали себе игру"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов после первого поражения команды на Евробаскете попытался объяснить, что произошло во встрече с Латвией (69:84) после перерыва. По его мнению, несмотря на первое поражение на турнире, ничего страшного не произошло.

Напомним, на старте чемпионата Европы россияне поочередно обыграли Турцию (75:72), Сербию(76:73) и Бельгию (76:67).

- Нужно пересмотреть матч, но мое мнение, что мы принимали поспешные решение и немного сломали свою игру. Но и Латвия тоже хорошая команда. Нам не было легко и в первой половине. Ничего страшного не произошло, у нас есть еще один матч. Надо выигрывать и смотреть, что получится. (Антон БАБОШИН)

В заключительном матче группового турнира сборная России сыграет с Великобританией. Встреча состоится 7 сентября, начало – 14.30 по московскому времени.