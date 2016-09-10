10:51 | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Тимофей Мозгов: "Матч с Боснией и Герцеговиной будет самым сложным в отборочном турнире"

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Центровой "Лейкерс" и сборной России Тимофей Мозгов поделился ожиданиями от гостевого матча отборочного турнира Евробаскета-2017 с Боснией и Герцеговиной, отметив, что будет тяжело, но победа необходима. Встреча пройдет сегодня в Тузле. Начало матча – в 21:15 по московскому времени.

– Эта игра будет самой сложной в этой кампании не только на бумаге, но и на деле, – цитирует Мозгова официальный сайт РФБ. – В гостях всегда тяжелее играть. Но нам нужна победа, так что настрой будет на уровне. Нужно выйти и сыграть. Болельщики? Ну, они же не спустятся с трибун толпой нас избивать, поэтому зачем их бояться? В любом случае мы играем пять на пять. Поддержка болельщиков, конечно, многое значит, но мы будем просто играть в баскетбол.

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