Тимофей Мозгов: "Хорошая, нужная победа над Венгрией, дальше будет тяжелее"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов после победы над командой Венгрии (84:69) в товарищеском матче подчеркнул, что главное для команды не расслабляться. Он также добавил, что россиянам есть где прибавить и в нападении, и в защите.

– Хорошая, нужная победа, – сказал Мозгов. - Дальше будет тяжелее. Главное не расслабляться – три игры подряд. Мы неплохо двигали мяч, как нам сказал тренер, но нам есть где прибавлять и в нападении, и в защите. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Следующим соперником россиян в рамках подготовки к Евробаскету-2017 станет Германия. Встреча состоится 12 августа, начало – в 13.00 по московскому времени.