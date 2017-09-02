Тимофей Мозгов: "Эти мячи не лезут вообще ни в какие ворота"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов после победы над Турцией (76:73) на Евробаскете отметил, что команды играют ужасными мячами. Также он подчеркнул, что в этом поединке был момент, когда команда могла сломаться, но выстояла.

- Мяч ужасный, на Евробаскете всегда новые мячи были не очень, но обычно через некоторое время они "подбивались", - приводит ТАСС слова Мозгова. - Но эти мячи не лезут вообще ни в какие ворота. Считаю, что это фол Международной федерации баскетбола.

Хорошая первая игра, и очень важно, что мы начали турнир с победы. Мы знали, что будет тяжело против хозяев при их болельщиках, был момент, когда могли сломаться, но мы выстояли. Победа очень важна.