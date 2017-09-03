Тимофей Мозгов: "Если расслабиться, Бельгия может наказать"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов подчеркнул, что команде необходимо избежать недооценки сборной Бельгии в матче группового турнира чемпионата Европы. В первых двух поединках россияне победили Турцию (76:73) и Сербию (75:72).

- Если сильно расслабиться, то бельгийцы могут наказать. Понятно, что они не фавориты, как сербы, но на этом чемпионате Европы нет разницы в силе команд, - цитирует ТАСС Мозгова. - Поэтому настраиваемся на бельгийцев серьезно.

Честно скажу, я персонально никого из бельгийской сборной не знаю. Видел команду - мы на скаутинге проходили. Вот и все.