Тимофей Мозгов: "Болеть за Латвию в игре с Турцией не буду"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов отметил, что посмотрит матч Латвии и Турции, в котором будет решаться, какое место займет команда на групповом этапе Евробаскета. При этом баскетболист подчеркнул, что не слишком осведомлен о турнирных раскладах.

– Мы вечером валяемся на кровати, у нас по телевизору постоянно баскетбол идет. 33-й канал, если что, – сказал Мозгов. – Болеть ни за кого не буду, я надеюсь быть здоровым. Если честно, я без понятия, что там за расклады – знаю, что если кто-то выиграет, мы можем первыми стать. А можем и третьими. Сильно за это не переживаю. Мы делаем то, что должны, и будем, что бы ни было в следующем раунде. Против любой команды, которая выйдет.

– Есть ощущение, что мы можем любого соперника победить?

– Мы кому угодно и проиграть можем. Мы показываем хороший, качественный баскетбол, если все 40 минут сконцентрированы и подготовлены. У нас все игры на турнире достаточно плотные и много эмоций уходит. То есть усталость не только физическая. Сейчас есть пару дней, мы отдохнем, потренируемся. Самое главное – работать, и не опускать рук. (Антон БАБОШИН)