Теперь - Россия против Греции. Сетка плей-офф Евробаскета-2017

Сборная России после победы над Хорватией (101:78) преодолела первый раунд плей-офф чемпионата Европы и вышла в четвертьфинал. Следующим соперником команды Сергея Базаревича станет сборная Греции. Поединок состоится в среду, 13 сентября.
1/4 финала (все матчи – в Стамбуле)
12 сентября, вторник
Матч 69. Германия – Испания (начало – 18.45, время московское)
Матч 70. Словения – Латвия (21.30)
13 сентября, среда
Матч 71. Греция – РОССИЯ (18.45)
Матч 72. Италия – Сербия (21.30)
1/2 финала (все матчи – в Стамбуле, начало – 21.30)
14 сентября, четверг
Матч 73. Победители четвертьфиналов 69 и 70
15 сентября, пятница
Матч 74. Победители четвертьфиналов 71 и 72
Матч за 3-е место – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 17.00)
Финал – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 21.30)