Теперь - Россия против Греции. Сетка плей-офф Евробаскета-2017

(101:78) преодолела первый раунд плей-офф чемпионата Европы и вышла в четвертьфинал. Следующим соперником команды Сергея Базаревича станет . Поединок состоится в среду, 13 сентября. Сборная России после победы над Хорватией (101:78) преодолела первый раунд плей-офф чемпионата Европы и вышла в четвертьфинал. Следующим соперником команды Сергея Базаревича станет сборная Греции . Поединок состоится в среду, 13 сентября.

1/4 финала (все матчи – в Стамбуле)

12 сентября, вторник

Матч 69. Германия – Испания (начало – 18.45, время московское)

Матч 70. Словения – Латвия (21.30)

13 сентября, среда

Матч 71. Греция – РОССИЯ (18.45)

Матч 72. Италия – Сербия (21.30)

1/2 финала (все матчи – в Стамбуле, начало – 21.30)

14 сентября, четверг

Матч 73. Победители четвертьфиналов 69 и 70

15 сентября, пятница

Матч 74. Победители четвертьфиналов 71 и 72

Матч за 3-е место – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 17.00)

Финал – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 21.30)​