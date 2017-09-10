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23:40 10 сентября | Баскетбол — Чемпионат Европы

Теперь - Россия против Греции. Сетка плей-офф Евробаскета-2017

Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"
Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"

Сборная России после победы над Хорватией (101:78) преодолела первый раунд плей-офф чемпионата Европы и вышла в четвертьфинал. Следующим соперником команды Сергея Базаревича станет сборная Греции. Поединок состоится в среду, 13 сентября.

1/4 финала (все матчи – в Стамбуле) 
12 сентября, вторник  
Матч 69. Германия – Испания (начало – 18.45, время московское)
Матч 70. Словения – Латвия (21.30)
13 сентября, среда 
Матч 71. Греция – РОССИЯ (18.45)
Матч 72. Италия – Сербия (21.30)

1/2 финала (все матчи – в Стамбуле, начало – 21.30) 
14 сентября, четверг 
Матч 73. Победители четвертьфиналов 69 и 70 
15 сентября, пятница 
Матч 74. Победители четвертьфиналов 71 и 72 

Матч за 3-е место – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 17.00) 
Финал – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 21.30)​

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Сборная России на Евробаскете-2017: как далеко она зайдет?
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