Теперь - матч за бронзу с Испанией. Сетка плей-офф Евробаскета-2017

Сборная России проиграла Сербии в полуфинале Евробаскета-2017 - 79:87. Команда Сергея Базаревича в матче за третье место встретится с Испанией, которая накануне уступила Словении - 72:92.

Напомним, в группе Россия победила сербов в рамках 2-го тура Евробаскета-2017 со счетом 75:72.

В финальной игре сойдутся сборные Сербии и Словении.

Матч за 3-е место – 17 сентября, воскресенье Испания - РОССИЯ (Стамбул, начало – 17.00)

Финал – 17 сентября, воскресенье Словения - Сербия (Стамбул, начало – 21.30).

Россия проиграла Сербии. Как это было