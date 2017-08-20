Теодосич не сыграет за Сербию на Евробаскете

Бывший защитник ЦСКА Милош Теодосич не сыграет за сборную Сербии на чемпионате Европы. Капитан не успеет восстановиться от травм к началу турнира.

– К сожалению, травмы Тео не позволят ему подойти к чемпионату Европы полностью готовым, – цитирует главного тренера сборной Александара Джорджевича сайт сербской федерации баскетбола. – Такого мнения придерживается как наша медицинская служба, так и врачи и "Клипперс". Мы должны заботиться о здоровье игроков и приняли решение о пропуске турнира совместно. Он много лет выступал за команду и всегда делал это с удовольствием. Однако в этот раз одного желание недостаточно.