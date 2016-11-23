Татьяна Видмер: "Должны вернуть сборную России на прежний уровень"

Центровая сборной России Татьяна Видмер отметила, что перед командой на Евробаскете-2017 будет стоять задача вернуться на прежний уровень. Сегодя россиянки в Курске обыграли сборную Греции (67:53) и квалифицировались на турнир, который состоится с 16 по 27 июня следующего года в Чехии.

- Наша главная цель – возвращать утерянные позиции, все верно, - приводит "Р-Спорт" слова Видмер. - У нас замечательный коллектив, мы все друг друга знаем, хорошо общаемся. У меня есть ощущение, что у нас существует внутрикомандная химия. Перед чемпионатом Европы у нас будет больше времени на подготовку, на то, чтобы наиграть связки, потому что к этим отборочным матчам на подготовку времени было не очень много. Думаю, все шансы на достойное выступление на чемпионате Европы у нас есть. А говорить сейчас о каких-то конкретных целях, я считаю, не совсем правильно. Надо дожить до лета, а там будет видно.

Нам тоже хочется, чтобы сборная России снова побеждала. И я думаю, что все, кого тренер вызовет, постараются максимально помочь команде. Цель у нас одна – вернуться. Думаю, все будет лучше и лучше. По крайней мере, все, что от нас зависит, мы сделаем.