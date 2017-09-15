Тане Пасев: "Я не удивлен замечательной физической формой Шведа"

Тане Пасев, ассистент бывшего тренера "Химок" Душко Ивановича, отметил, что хорошая игра защитника сборной России Алексея Шведа на Евробаскете-2017 - результат работы игрока по ходу сезона. По его словам, россиянин - один из лучших баскетболистов в Европе на своей позиции.

– Я не удивлен замечательной физической формой Шведа, – приводят "Известия" слова Пасева. – Алексей набрал оптимальные кондиции к плей-офф Единой лиги и сохранил их до чемпионата Европы. Это подтверждает его высокий профессионализм. На мой взгляд, он — один из лучших баскетболистов Европы на своей позиции, который вполне способен быть игроком стартовой пятерки клуба НБА. Желаю ему повторить свои снайперские подвиги в полуфинале и финале Евробаскета. Конечно, игра с Сербией будет непростой для вашей сборной. Тем не менее я бы не спешил отдавать победу сербам, шансы у команд примерно равные.